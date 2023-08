Aufstiegsaspirant Altenstadt startet fulminant in die Saison

2:1-Auswärtssieg am ersten Spieltag der Landesliga für die Längle-Truppe in Brederis.

FELDKIRCH. Traumstart für Aufstiegsaspirant Ender Klimatechnik TSV Altenstadt in die neue Meisterschaft. Nur knapp drei Kilometer entfernt sind die beiden Orte Brederis und Altenstadt. Etwa 300 Zuschauer wollten sich den Schlager vom ersten Spieltag in der Fußball Landesliga zwischen dem Metzler Werkzeuge SK Brederis und TSV Altenstadt nicht entgehen lassen. Das Team von Langzeitcoach Marcel Längle gewann im Bresner Römerstadion knapp aber verdient mit 2:1 und hat die ersten drei Zähler auf dem Konto. „Waren über die fast gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Leider blieb eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten ohne zählbarem Erfolg. Haben es verabsäumt früh genug das Match zu unseren Gunsten zu entscheiden“, sprach Altenstadt Trainer Marcel Längle Klartext. Adrian Kappei brachte die Gäste noch vor der Pause in Führung (33.). Neuerwerbung Marko Zdravkovic verwandelte den fälligen Strafstoß bombensicher (63.). Der Anschlusstreffer von Brederis Neuzugang Dennis Alibabic kam zu spät. Am kommenden Samstag, 19. August steigt am Sportplatz Amberg um 16 Uhr der nächste Knüller. Mit Vollbad FC Götzis kommt ein starker Mitkonkurrent um den Aufstieg in die Vorarlbergliga zur Längle-Truppe. Beide Traditionsvereine aus dem Oberland haben dasselbe Saisonziel: Ab Sommer 2024 nicht mehr in der Landesliga zu spielen und hoffentlich in einer höheren Spielklasse des Landes. Altenstadt mit Torjäger Marko Zdravkovic und Götzis mit Topscorer Selim Kum könnten den Schlager im Alleingang entscheiden.VN-TK