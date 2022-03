Aufsichtsräte als Wegweiser nachhaltiger Betriebsführung

Mit mehr als 200 Teilnehmern diskutierten Experten beim 12. Österreichischen Aufsichtsratstag an der Wirtschaftsuniversität Wien wie Aufsichtsräte unternehmerische Nachhaltigkeit vorantreiben und mitgestalten können.

Ausweitung der Aufgaben

Transformationsprozess

Wie der Aufsichtsrat die Transformation zu einem nachhaltig agierenden Unternehmen begleiten kann, damit setzten sich auch Friedrich Rödler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group Bank AG, Bettina Breiteneder, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Immofinanz AG, und Christa Geyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ASFINAG auseinander. Der Aufsichtsrat – darin war sich das Podium einig – muss gemeinsam mit dem Vorstand Nachhaltigkeit in der Gesamtstrategie des Unternehmens verankern. Der Kernbereich soll keinesfalls an einen Ausschuss delegiert werden, sondern Nachhaltigkeit sei ein Kulturthema, das sich durch alle Departments eines Unternehmens ziehe. Der Aufsichtsrat braucht, so die Vortragenden, hier vor allem die entsprechende Qualifikation, um dem Vorstand ein Sparringpartner zu sein. Intern sei man intensiv gerade damit beschäftigt Know-how aufzubauen, so Rödler.