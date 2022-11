„Aufrüttelnde Fotos des Klimawandels“

Vom 21. November bis 11. Dezember ist im öffentlichen Raum in Dornbirn eine eindrucksvolle Ausstellung zu sehen.

Die Folgen der weltweiten Klimakrise sind bekannt: Schmelzende Pole, steigender Meeresspiegel, Artensterben, Stürme und Überschwemmungen. Doch all das passiert weit weg. Oder nicht? Der Klimawandel hat uns längst erfasst. Auch in Vorarlberg sind die zunehmenden Auswirkungen des Temperaturanstiegs zu beobachten und zu spüren. Extremwetterereignisse nehmen zu. Die Winter werden kürzen, die Sommer heißer, lange Trockenperioden und starke Niederschläge werden immer häufiger. Auch diesen Sommer wieder.

Rekordniederschläge führten im August zu zahlreichen Überflutungen von Ortsteilen und Straßen, auch Muren gingen nieder. Ein wichtiger Abschnitt der Rheintalautobahn (A14) war stundenlang gesperrt, was den Verkehr im unteren Rheintal zum Erliegen brachte. Hatten Vorarlbergs Fließgewässer aufgrund einer wochenlangen Trockenheit Niederwasser geführt, so verwandelten sie sich in reißende Flüsse und Bäche. Der Verein KlimaVOR! will gemeinsam mit dem Camera Club Sparkasse Bregenz und den Naturfreunden Dornbirn an diese Ereignisse im Sommer 2022 erinnern und zum Handeln für den Klimaschutz aufrufen.