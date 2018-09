Aufreger im Wahlkampf-Endspurt in Schweden

Am Tag vor den Wahlen zum Schwedischen Reichstag haben zwei Vorfälle für Aufregung gesorgt: Zum einen ein in der Boulevardzeitung "Expressen" geschalteter Aufruf der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei, die Schwedendemokraten (SD), zu wählen. Der zweite Aufreger ist die distanzierende Stellungnahme eines TV-Moderators nach einem Statement von SD-Chef Jimmie Akesson.

Die Dänische Volkspartei (DF) mischte im Endspurt des schwedischen Wahlkampfes in Form einer Aktion mit. In einer ganzseitigen, als “Offener Brief” gestaltete Annonce warb DF für ihre Schwesterpartei. Bis auf “Expressen” hatten sich dem Vernehmen nach alle anderen Printmedien in Schweden geweigert, die Anzeige anzunehmen. Politologen sahen die Aktion als in erster Linie jedoch eher auf die dänische Innenpolitik ausgerichtet an.