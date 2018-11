Aufmarsch der Weltbesten bei Tischtennis-Austrian-Open

Bei den 50. Austrian Open im Tischtennis gibt es diese Woche einen Aufmarsch der weltbesten Spieler. Bei den Herren sind die Top 49 der Weltrangliste dabei, bei den Frauen die Top 35. Das Turnier ist eines von weltweit sechs Bewerben mit Platinum-Status - vergleichbar etwa mit Grand-Slam-Turnieren im Tennis. In Summe gehen mehr als 300 Teilnehmer aus 47 Nationen an den Start.

ÖTTV-Präsident Hans Friedinger freut sich über “ein Nennergebnis, besser als jede Weltmeisterschaft”. Wegen der hohen Dichte an Spitzenathleten – unter ihnen vier Olympiasieger sowie mehrere Welt- und Europameister – müssen auch prominente Namen durch die Qualifikation, die am Dienstag beginnt. “Die Trauben hängen hoch”, betonte Friedinger am Montag – auch für die teilnehmenden Österreicher. Im Herren-Einzel sind Daniel Habesohn und Robert Gardos unter den Gesetzten. Die Nummer eins ist der Weltranglistenerste Fan Zhendong aus China.