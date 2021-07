„Aufgebrezelt“ zum Steirischen Weinfest

„Hoch die Gläser“ heißt es vom 15. bis 17. Juli 2021 wieder im Jüdischen Viertel. Am Donnerstag (ab 18 Uhr), Freitag (ab 14 Uhr) und Samstag (ab 14 Uhr) erwarten Sie Weine, steirische Kulinarik, Live-Musik und eine große Portion Spaß in Hohenems.

Eine weitere Attraktion ist dieses Jahr eine Landes-Trachtenschau, welche Sie am Freitag um 18 Uhr bestaunen können. „Brezeln“ Sie sich dafür also so richtig auf: Rein ins Dirndl bzw. in die Lederhose!