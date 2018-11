Aufforstung, gesunde Ernährung …

GEMEINDEN UND ÖFFENTLICHKEIT.

„Der neue ANRUFBUS vom Gemeindeverband Personen¬nahverkehr unteres Rheintal bringt seit Ostern Anrufer von der Öffi-Haltestelle bis zur Haustüre“, freut sich Michael Strabodin, Geschäftsführer Landbus Unterland, aus Dornbirn. „So wird in den plan-b-Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach, Wolfurt mit Bildstein und Buch das Angebot von Bus und Bahn für die Nutzer erweitert. Vier kleine Linien¬busse sind in den Abend- und Nachtstunden bis drei Uhr im Einsatz, an den Wochenenden ist man mit dem Anrufbus sogar bis fünf Uhr früh mobil. Menschen sollen auch ohne eigenes Auto so attraktiv, sicher und günstig wie möglich unterwegs sein können. Der ANRUFBUS ist für die acht Gemeinden deshalb ein logischer nächster Baustein in ihrer Mobilitätsarbeit. Die Umsetzung im Gemeindeverband macht gerade für kleinere Gemeinden Sinn. Dieses Angebot hilft auch Veranstaltern und Vereinen. Insgesamt fördert der ANRUFBUS also neben der umweltfreundlichen Mobilität auch das soziale Mit¬einander.“

Schluss mit Müllbergen

Geben wir den Dingen eine zweite Chance, lautet das Motto des Nenzinger Reparaturcafé-Teams um Harald Mark, das aktiv die Ökobilanz durch Breitenwirkung verbessern möchte. „Uns gibt es seit vier Jahren und unsere Erfolgsquote bei reparierten Artikeln liegt bei knapp 80 Prozent“, informiert Harald Mark. „Unsere geleistete Umweltschutzarbeit und Bewusstseins¬bildung erhielt 2013 den Hypo-Umwelt-Förderpreis mit 3000 Euro. Das war für uns der Startschuss. Wir fanden in Nenzing einen Raum, konnten Werkzeuge und Ersatzteile anschaffen und öffneten unsere Tore für die Bevölkerung. 2015 gewann das Projekt beim Ideenkanal. Unser Ziel ist es, eine Bewegung zu werden und bei der Gründung vieler weiterer Reparaturinitiativen mitzuhelfen. Über 4000 Euro wurden gesammelt, die wir für Werkzeugbeschaffung an Neugründer weiter verschenken. Zudem geben wir gerne unsere gesammelte Erfahrung, Formulare und Know-how weiter. Dadurch konnten mittlerweile auch in Feldkirch, Rankweil, Riefensberg und Höchst eigene Reparaturcafés eröffnet werden. Und ich hoffe, dass es noch viele mehr werden.“