Auferstehung: "Perspektive, die für alle Menschen gilt"

Das Hochfest Maria Himmelfahrt wird auch großer Frauentag genannt. In der römisch-katholischen Kirche wird die Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August gefeiert. Fabian Jochum erzählt im Video, was seine Gedanken zu diesem besonderen Tag sind.

Den Ursprung hat das Fest bei Cyrill von Alexandrien im 5. Jahrhundert. Maria Himmelfahrt ist das älteste bekannte Marienfest, denn seit dem 6. Jahrhundert ist der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel nachgewiesen.

Keine Belege im neuen Testament

Im Neuen Testament gibt es für die Himmelfahrt Mariens keine Belege. In den apokryphen Evangelien wird diese jedoch erwähnt - und das sogar sehr ausführlich. So heißt es, dass die Apostel von ihren jeweiligen Missions-Orten durch die Luft an das Sterbebett Maria gebracht worden sind.

Jesus Christus erschien mit Engeln

Nach dem Tod von Maria hätten sie diese bestattet und das Grab mit einem großen Stein verschlossen. Daraufhin sei Jesus Christus mit seinen Engeln erschienen und der Stein wurde weggewälzt. Dann habe Christus Maria herausgerufen und mit sich in den Himmel genommen.

Frauenpalmen zu Maria Himmelfahrt

Früher war vieles zwischen Mann und Frau strikt getrennt. Vor allem in der katholischen Kirche. So war es damals lediglich den Männern vorbehalten, die Palmwedel für den Palmsonntag zu binden und diese mit in die Messe zu nehmen. Doch auch die Frauen hatten ihre Aufgaben. Die Frauen banden zu Maria Himmelfahrt die sogenannten "Frauenpalmen". Diese bestehen aus Heilkräutern aus dem eigenen Garten. Hat man die Kräuter gepflückt, werden sie zu einem Strauß gebunden und kopfüber im Haus aufgehängt. So trocknen diese Kräuter dann vor sich hin.

Das können Sie für Ihre Frauenpalmen verwenden

Für "Frauenpalmen" kann alles verwendet werden - angefangen von Pfefferminze über Salbei bis hin zu Schnittblumen, welche für den dekorativen Effekt gewählt werden.

Vielseitig verwendbar: Zum Kochen und gegen Krankheiten

Die Frauenpalmen hatten damals, so auch heute noch, eine ganz wichtige Funktion: Benötigt man fürs Kochen bestimmte Kräuter, kann man sich einfach an diesem Strauß bedienen. Auch bei Krankheit kann ein Tee aus den Kräutern zubereitet werden. Bei Unwetter hat man früher einen Teil des Straußes verbrannt. So hat man sich erhofft, dass der Schaden an der Ernte nicht zu groß werde.