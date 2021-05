Aufeinander achten und zusammenhalten

Dornbirn Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern heute Ida und Alfred Arnold Bilgeri voller Freude, aber coronabedingt nur im kleinen Familienkreis.

Sie blicken voller Dankbarkeit auf 65 Ehejahre zurück, in denen sie Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert haben.

Ida, geb. Hanspeter, erblickte das Licht der Welt in Neumarkt in Südtirol. Ihr Vater verstarb früh. Ihre Mutter wanderte nach Vorarlberg aus, Ida sie noch klein war. Mit ihren drei älteren Brüdern und einer älteren Schwester erlebte sie schöne Kinder- und Jugendjahre in Dornbirn. Nach dem Abschluss der Volksschule arbeitete sie als Weberin bei F.M. Hämmerle in Dornbirn.

In Kennelbach stand die Wiege von Alfred Arnold Bilgeri, er wuchs behütet mit seinen drei Schwestern auf und lernte nach der Volksschule Wagner bei Innungsmeister Sutter in Rieden.

Verliebt, verlobt, verheiratet

Alfred Arnold lernte Ida durch ihren Bruder bei ihr zu Hause kennen und bald hatten beide Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sich sahen. Bis zur Hochzeit am 19. Mai 1956 vergingen aber noch dreieinhalb Jahre, in denen sich Ida und Alfred gut kennenlernten. „Unsere Hochzeit in der Rankweiler Basilika und das Hochzeitsfest waren einmalig schön, und unsere Hochzeitsreise nach Rimini ist uns unvergesslich“, erinnert sich das Jubelpaar mit leuchtenden Augen.

Im Oberried in Dornbirn entstand ihr Eigenheim, in dem sie glücklich Sohn Hugo und Tochter Christine in die Arme schlossen.

Schöne Jahre

„Unser Leben verlief recht ruhig, wichtig war uns, dass es den Kindern gut geht, und wir sind stolz darauf, dass sie sich zu verantwortungsvollen Erwachsenen entwickelt haben. Hugo ist mit Renate verheiratet, sie haben uns die Enkelkinder Dominik und Anna-Sophia geschenkt. Auch von unserer Tochter Christine und ihrem Mann Mario Weinstabl haben wir zwei Enkelkinder, Verena und Lena. Es ist schön zu sehen, wie sie ihr Leben meistern und wir sind dankbar für das gute Verhältnis zu ihnen“, berichten Ida und Alfred Arnold.

Rückblickend ist das eiserne Hochzeitspaar überzeugt, dass Zusammenhalt, gemeinsam Zeit verbringen, aufeinander achten und nicht gleich aufgeben und sich vor allem um die Ehe bemühen, dazu beigetragen haben, dass sie auch nach so vielen Jahren glücklich und zufrieden sind. So ist ihr größter Wunsch neben einer guten Gesundheit – von altersbedingten Gebrechen lassen sich beide nicht die gute Laune verderben – noch viele Jahre geschenkt zu bekommen. Auf die Frage, was sie denn noch gerne tun würden, kommt prompt die Antwort: gemeinsam nach Südtirol zu reisen.