Aufbruch in eine nachhaltige Welt

Was wir ändern müssen, um bleiben zu können? Dieser Frage geht WIFI-Star Ernst Ulrich von Weizsäcker am 27. 11. im WIFI Campus Dornbirn nach.

Heute ist die Welt wieder in einer kritischen Lage. Viele Denkmuster stammen noch aus einer Zeit, als die Welt leer, die Menschheit klein und die Natur unermesslich war. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen? Dieser Frage geht Ernst Ulrich von Weizsäcker in seinem Vortrag nach.

Fortgesetzt wird die Reihe WIFI-Stars bereits am 20. Feburar mit dem Vortrag „Make the best of you – Es geht um dich!“ von Motivationstrainer Jolly Kunjappu. Er zeigt, wie wir unseren eigenen Lebensrhythmus finden. Im April ist dann mit Amir Roughani, der sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Change beschäftigt, ein weiterer Top-Speaker zu Gast im WIFI.