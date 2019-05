Aufbahrung und Requiem: Niki Lauda wird verabschiedet

Am Mittwoch wird Wien ganz im Zeichen der Trauerfeier für einen der berühmtesten Sportler stehen: Niki Lauda wird im Stephansdom feierlich verabschiedet. Erwartet werden nicht nur Prominente aus aller Welt - auch Fans und Bewunderer können von der Formel-1-Legende Abschied nehmen. Denn der Sarg der Motorsportgröße wird öffentlich aufgebahrt.

Fest steht nun auch, wie die musikalische Untermalung der Trauerfeier aussehen wird. Wie Faber berichtete, wird Christian Kolonovits mit einem kleinen Ensemble spielen. Auch der US-Musicaldarsteller Drew Sarich und Sängerin Joni Madden werden auftreten. Zu hören sein werden Musikstücke wie “Amazing Grace”, “Fast Car” von Tracy Chapman, John Lennons “Imagine” oder auch “Hero” der Band Family Of The Year.

Das Requiem beginnt um 13.00 Uhr. Zuvor – von 8.00 bis 12.00 Uhr – wird die Motorsport-Legende im Dom aufgebahrt. All jene, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen möchten, können den Dom in dieser Zeit über das Primtor betreten und am geschlossenen Sarg, der in der Mitte der Kathedrale postiert und mit seinem Rennhelm geschmückt wird, vorbeidefilieren.