Aufarbeitung des Schweizer Bankendeals beginnt

Eine Woche nach dem unter der Regie der Schweizer Regierung zustande gekommenen Bankendeals zur Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS ist die Aufarbeitung der Geschehnisse in vollem Gang. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat bereits eine erste Analyse in Auftrag gegeben. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hofft auf schärfere Instrumente.

Man dürfe jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen und müsse sich auch international überlegen, wie mit global tätigen Banken in solchen Situationen umgegangen werden solle, sagte die Finanzministerin in Interviews vom Wochenende. Sie habe Banken-Professor Manuel Ammann von der Universität St. Gallen vergangene Woche bereits mit einer Analyse beauftragt. Zudem überlege sie sich, selber an der kommenden Sondersession des Parlaments einen entsprechenden Antrag zu stellen. Sie äußerte sich aber gegen eine von mehreren Parteien geforderte Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK).