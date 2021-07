Aufarbeitung der Causa Commerzialbank dauert weiter an

Ein Jahr ist es her, dass die Commerzialbank Mattersburg von der Finanzmarktaufsicht (FMA) geschlossen wurde und pleiteging. Eine Selbstanzeige von Ex-Bankchef Martin Pucher und der ehemaligen Vorständin Franziska Klikovits hatte damals - am 14. Juli 2020 - jahrelange Bilanzfälschungen ans Tageslicht gebracht. Seither ermittelt die Justiz, ein U-Ausschuss befasste sich mit der politischen Dimension der Bankenpleite. Die Aufarbeitung wird wohl noch Jahre dauern.

Mittlerweile ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen rund 30 Beschuldigte, allen voran gegen Pucher und Klikovits. Aber auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geriet ins Visier der Justiz. Die ÖVP Burgenland zeigte ihn und FMA-Chef Helmut Ettl wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss an. Die beiden hatten einander in Hinblick auf die Informationsflüsse vor der Schließung der Bank widersprochen. Doskozil wurde befragt, sein Handy kurzzeitig beschlagnahmt.

Der U-Ausschuss selbst war vor allem geprägt durch zähe Befragungen, fehlende Wahrnehmungen, mangelnde Zuständigkeit und Kopfschütteln über die Vorgänge in der Bank. Personen aus ihrem Umfeld zeigten sich weitgehend ahnungslos und wollten von Unregelmäßigkeiten nichts mitbekommen haben. Dennoch lieferten die ehemaligen Mitarbeiter, Aufsichtsräte und Vorstände ein bezeichnendes Bild. So sagte etwa ein Ex-Aufsichtsrat: "Eine Bilanz zu lesen, und das wird jeder andere wissen, ist nicht so einfach, wie man glaubt. Dieser Umstand führte zu dem Dilemma, vor dem wir jetzt stehen." Im Abschlussbericht zum U-Ausschuss sah Verfahrensrichter Walter Pilgermair keine Verfehlungen des Landes.