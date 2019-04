Auf zwei Rädern in den Frühling

Mit dem traditionellen Radmarkt wurde in Rankweil die Fahrradsaison eröffnet.

„Alles Rad“ hieß das Motto Ende März wieder in der Marktgemeinde Rankweil. Zum 23. Mal fand der Rankler Radmarkt auf dem Schulplatz der Mittelschule Rankweil statt. Wer noch einen fahrbaren Untersatz für den Start in die Outdoorsaison suchte, wurde hier fündig. Verkauft wurden gebrauchte Fahrräder für Damen, Herren und Kinder, Dreiräder, Kindersitze, Fahrradanhänger und Helme, Rollerblades und Scooter.

Neben dem Verkauf gebrauchter Fahrräder bot der Radmarkt auch heuer wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm. So konnte man sein Fahrrad zugunsten eines Schulprojektes auf Hochglanz polieren lassen, zwischen 13 und 14 Uhr durch die Ortspolizei registrieren lassen oder den Kleinreparaturen- und Ersatzteilservice von Kurt Bell nutzen. Livemusik gab es von Forward Control und Double Trouble, zwei ausgezeichneten Nachwuchsbands der Musikschule Rankweil. Das kulinarische Rahmenprogramm übernahmen in bewährter Weise die Elternvereine der Mittelschulen Rankweil Ost und West, die den Radmarkt in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil organisieren.