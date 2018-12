Auf zwei Kufen im Gleichgewicht

Ob gemütliches Dahingleiten, rasantes Übers-Eis-Flitzen oder kunstvolles Pirouetten drehen – in Vorarlberg lässt es sich vergnügt eislaufen.

Egal ob auf einem See oder auf vorbereiteten Eisflächen, Eislaufen ist ein beliebter Wintersport. Es ist aber nicht nur leicht erlernbar und macht Spaß – Eislaufen ist auch sehr gesund. Denn wer auf Kufen unterwegs ist, der fühlt sich im Gleichgewicht! Außerdem zählt Eislaufen zu den Ausdauersportarten. Wer also übers Eis gleitet, macht deshalb viel für sein Herz-Kreislauf-System. Und: Beim Eislaufen werden viele Muskelgruppen trainiert, besonders Oberschenkel, Rücken, aber auch Po und Arme, wenn man sie mitschwingen lässt. Gemeinsam mit der Familie oder Freunden ausgeübt wird Eislaufen überdies dank vergnügtem Gemeinschaftserlebnis zum Balsam für das Gemüt.

Also nichts wie ab aufs Eis!

Ob Hobby oder Sport: Im Ländle gibt es viele Möglichkeiten, sich aufs Eis zu begeben. Zur Auswahl stehen Natureislaufplätze, überdachte Kunsteisbahnen, Eislaufhallen und Bahnen zum Stockschießen.

Hier ein Überblick über die Eislaufplätze in Vorarlberg:

Natureislaufplatz Zug

Wunderschön gelegen im Zugertal befindet sich ein Natureislaufplatz, der zum abendlichen Eislaufvergnügen und Eisstockschießen einlädt.

Natureislaufplatz Bürs

Der Natureislaufplatz hinter dem Gemeindeamt bringt Spaß für Jung und Alt. Ob Eislaufen oder Eisstockschießen – jedermann kommt hier auf seine Kosten. Ganztägig geöffnet – freier Zutritt, kein Schlittschuhverleih.

Kunsteisbahn Aktivpark Montafon

Sie möchten gerne über herrliches Eis flitzen, elegante Bögen ziehen oder blitzschnell dem Puck nachjagen? Im Aktivpark Montafon in Schruns-Tschagguns finden regelmäßig Eishockeyspiele statt. Auch Eisstockschießen ist gegen Voranmeldung möglich. An vier Donnerstagen geht es richtig rund: Am 27. 12. 2018, 3. 1., 7. 2. und 14 .2. 2019 findet jeweils von 19 bis 21.30 Uhr die „coole Eisdisco“ statt. www.aktivpark-montafon.at

Eis-/Asphaltstockschießen Vandans

Zwei Natureis- bzw. Asphaltbahnen mit Flutlicht. Telefonische Voranmeldung erforderlich beim Restaurant Schnitzelstoba (Tel. 05556 75791).

Eisstockbahn Silbertal

Schöner Natureisplatz direkt im Ort mit Beleuchtung für den Abend. Länge: 15 Meter, Breite: 6 Meter. Der Platz ist von Ende Dezember bis Anfang März bespielbar. www.montafon.at/silbertal

Eishalle Monzabon Lech

Die erste und einzige klimatisierte Hoteleislaufhalle Europas im Hotel Monzabon bietet 300 m2 Kunsteisfläche zum Eislaufen und Eisstockschießen. Öffnungszeiten: Freitag bis Mittwoch, Eisstockschießen an den Abenden möglich. Anmeldung unter: Tel. 05583 2104

Eislaufplatz Hard

Am überdachten Eislaufplatz am See treffen sich Jung und Alt. Anfänger, Profis und Eiskunstläufer drehen zur Musik ihre Runden und Pirouetten. Freitags, samstags und sonntags am Nachmittag kann man vom gemütlichen Café aus das Geschehen auf dem Eis beobachten. www.hard-sport-freizeit.at

Rheinhalle Lustenau

Seit ihrer Generalsanierung eine der am besten ausgestatteten Wintersportstätten Vorarlbergs. In dieser Eishalle spielt der EHC Lustenau. Eishockey spielen oder mittwochs auch am Abend aufs Eis gehen. In der Saison finden Eisdiscos mit viel cooler Musik statt. www.lustenau.at/de/freizeit/sport

Sparkassenplatz Bregenz

Der Eislaufplatz ist von Mitte November bis Mitte Jänner täglich am Nachmittag für Eltern und Kinder geöffnet. Schlittschuhverleih vor Ort.

Natureislaufplatz Zürs

Ein besonderes Highlight ist der Natureislaufplatz in Zürs. Lagerfeuerromantik und Glühwein inklusive. Schlittschuhe und Eislaufhilfen (Pinguine, Pandas) können vor Ort in allen Größen ausgeliehen werden. Während der Weihnachtsferien täglich von 15 –22 Uhr geöffnet.

Messestadion Dornbirn

Täglich geöffnet und bietet Eislaufvergnügen für die ganze Familie. Die Schlittschuhe können ausgeliehen werden und im Restaurant warten leckere Gerichte auf die Besucher. www.dornbirn.at/freizeit-sport-tourismus/sport/eislaufsport

Vorarlberghalle Feldkirch

Ohne vom Wetter abhängig zu sein, besteht 12-mal pro Woche die Gelegenheit, ein paar flotte Runden auf dem Eis zu drehen. Nikolaus-Eisdisco und Mäschgerle am Eis für die Kleinen und die Eisdiscos für die coolen Kids und alle Junggebliebenen. www.freizeitbetriebe-feldkirch.at

Natureislaufplatz Brand

Eislaufen und Eisstockschießen bei wunderschönem Bergpanorama. Der Natureislaufplatz liegt auf 1.000 Meter Seehöhe. Das Eislaufen ist hier gratis. Schlittschuhverleih und Bewirtung im Alpensteakhaus direkt am Natureislaufplatz.

Eislaufplatz Gräsalp Schoppernau

Natureisplatz beim Restaurant Gräsalparstubo direkt beim Freibad. Täglicher Betreib außer Dienstag. Schlittschuhverleih im Restaurant Gräsalparstubo.

Kunsteislaufplatz Gastra Rankweil

Die frisch sanierte Eisbahn ist bis Ende Februar je nach Witterung geöffnet. Eislaufschuhe können bei Bedarf ausgeliehen werden. Der Hockey-Club Rankweil bzw. der Hockey-Club „Walter Buaba“ und der Eissportverein Rankweil sind sehr aktiv und freuen sich über jeden Neuzugang. www.rankweil.at/freizeit

Kunsteisbahn Hohenems