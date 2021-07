Auf zu den ländleanzeiger.at Nachtflohmärkten 2021: Jetzt Stand reservieren!

Anbieter und Schnäppchenjäger dürfen sich freuen, denn die beliebte Vorarlberger Kleinanzeigenplattform ländleanzeiger.at organisiert in Kooperation mit den beiden Marktgemeinden Lustenau und Götzis im Sommer 2021 wieder die Nachtflohmärkte in Vorarlberg.

Das Warten hat endlich ein Ende: schon bald finden die lang ersehnten ländleanzeiger.at Nachtflohmärkte wieder statt. Es ist wieder Zeit für buntes Treiben in Lustenau und Götzis, denn hier finden Lieblingsstücke, alte Schätze oder auch Kuriositäten einen neuen Besitzer. Zahlreiche Gastronomiebetriebe und Shops laden außerdem zu Shoppingpausen ein.

Kleidungsstücke, Haushaltsartikel & vieles mehr

Von 15 bis 21 Uhr können Besucher nach Herzenslust stöbern und spannende Bücher, coole Spielsachen, Retro-Kleidung sowie Kunst und Krempel an den zahlreichen Ständen entdecken. Ein wahres Eldorado für Schnäppchenjäger.

Das Besondere: In Lustenau findet der Nachtflohmarkt sogar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt und die Teilnahme ist daher an einem oder sogar beiden Terminen möglich!