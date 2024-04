"Auf Wiederschauen": Letztes "Europastudio" mit Paul Lendvai

"Auf Wiederschauen." So lakonisch verabschiedete sich der legendäre Publizist Paul Lendvai am Sonntag nach 44 Jahren als Gastgeber von ORF-Fernsehdiskussionen von seinem Publikum. Der 94-Jährige hatte davor zum letzten Mal ins "Europastudio" geladen, das sich der Frage "Was ist mit Deutschland los?" widmete. Lendvai dankte zum Abschluss allen Intendanten und Chefredakteuren seiner vielen Jahre für die absolute Freiheit bei den Einladungen der Gäste.

Dem Publikum bleibt Lendvai als Osteuropaexperte in den aktuellen Sendungen des ORF erhalten, teilte der Sender indes mit. "Sein Platz in den ORF-Geschichtsbüchern ist Prof. Lendvai schon jetzt gewiss, möge er noch viele Seiten als Experte hinzufügen", betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Der 94-jährige so Geehrte zeigte sich in seinem letzten "Europastudio" selbstironisch angesichts seines reifen Alters und unterstrich im Hinblick auf den 81-jährigen US-Präsidenten Joe Biden: "Ich glaube, vergliche mit mir ist er noch relativ jung an Jahren."

Der in Budapest geborene, seit 1957 in Wien lebende Journalist baute unter anderem die Osteuropa-Redaktion des ORF auf und lieferte etliche außenpolitische Kommentare. Ab 1982 war er fünf Jahre lang Chefredakteur der Redaktion für Ost- und Südosteuropa des ORF, von 1987 bis 1998 dann Intendant von Radio Österreich International. Zuvor war Lendvai rund zwei Jahrzehnte lang Osteuropa-Korrespondent der Zeitung "Die Presse" und der "Financial Times". Er gründete die Zeitschrift "Europäische Rundschau". Seit 2003 verfasst er eine Kolumne für den "Standard". Sein 20. Buch "Über die Heuchelei" führte im März die Bestsellerliste an. Seinen 95. Geburtstag feiert Lendvai am 24. August.

Im März 1980 lud Lendvai erstmals ins "Oststudio", das er bis 1989 insgesamt 53 Mal präsentierte. Mit dem Ende des Ostblocks wurde die Sendung am 4. Februar 1990 zum "Europastudio". Dieses leitete Lendvai 255 Mal, nur zweimal wurde er vertreten. Auf dem Sendeplatz des "Europastudios" - es lief an bis zu sechs Sonntagen im Jahr um 11.05 Uhr auf ORF 2 - wird künftig das neue Diskussionsformat "Die Runde" bzw. weiterhin die "Pressestunde" ausgestrahlt.

Für die NEOS zollte EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter Lendvai am Sonntag seinen Respekt: "Paul Lendvai ist als glühender Europäer und herausragender Journalist immer schon ein Vorbild gewesen."