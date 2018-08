Auf und ab für die Admira

Englische Wochen in der Vorarlbergliga – Admira kann nur einen Punkt mitnehmen.

Am vergangenen Mittwoch empfing die Klocker-Elf zunächst das Team aus dem Bregenzerwald in der heimischen Sportanlage im Forach. Die Partie sorgte am Ende für ein furioses Finale: Nachdem die Andelsbucher nach der regulären Spielzeit noch mit 3:2 durch ein Tor von Reinaldo Ribeiro in Führung gehen konnten, gelang den Dornbirnern in der allerletzten Sekunde noch der verdiente Ausgleich zum 3:3 durch den jungen Tarip Karaaslan. So konnte man sich am Ende noch mit einem Punkt zufriedengeben. Bedeutend unglücklicher verlief dann das Aufeinandertreffen beim Auswärtsspiel gegen Fußach. Auch hier entschied ein später Treffer die Partie, allerdings zugunsten des Gastgebers. Martin Bartolini sorgte mit seinem Treffer in der 87. Minute für den ersten Sieg der Fußacher in der neuen Saison und das Spiel endete mit 4:3 für die Mannschaft von Dalibor Milicevic.