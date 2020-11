Bludenz (dk). Auf Spurensuche begaben sich drei Protagonisten aus dem Vorarlberger Oberland und wurden dabei fündig.

Ihre Eindrücke haben dabei Bernadette Ganahl, Franz Heindl und Manfred Strolz in einem fotografischen, musikalischen und literarischen Werk zusammengefasst und dokumentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die vier Jahreszeiten, die bildlich, textlich und musikalisch eine jeweilige Einheit bilden. Ursprünglich war geplant, das fertige Werk in Stein am Rhein (CH) im November 2020 der Öffentlichkeit zu präsentieren, was leider dem Corona-Virus zum Opfer fiel.