Auf Orkneyinseln kommt die Post jetzt auch per Drohne

Auf den schottischen Orkneyinseln soll die Post ab dem heutigen Dienstag zum Teil von Drohnen ausgeliefert werden. Damit will die britische Royal Mail ihr Service auf den Inseln Graemsay und Hoy verbessern, wo es durch Wetter und die geografische Lage bisher regelmäßig zu Störungen kam, wie das Postunternehmen erklärte. Es ist der erste regelmäßige Postverkehr dieser Art in Großbritannien.

Die Royal Mail sei ein wichtiger Baustein, um die Anbindung der Inseln aufrechtzuerhalten, erklärte der Abgeordnete für Orkney Alistair Carmichael. "Wir sollten alles ausprobieren, was den Service, insbesondere in schwer erreichbaren Gebieten, verbessern könnte."

Der erste Lieferservice per Drohne wurde 2017 im isländischen Reykjavik eingeführt. Kleine Flugkörper bringen den Einwohnern der Hauptstadt des Inselstaates ihr Essen und andere Waren aus der Luft direkt an die Haustür. In Großbritannien lieferte die Apothekenkette Boots 2022 erstmals Medikamente von Thorney Island in der Nähe des südenglischen Portsmouth an die Isle of Wight im Ärmelkanal.