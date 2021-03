Auf jede Eventualität vorbereitet – Stadt erarbeitet „Blackout“-Konzept

Ein „Blackout“ bedeutet nicht nur einen weitläufigen Stromausfall, sondern kann verschiedenste Versorgungsstrukturen beeinflussen und lahmlegen. Das Sicherheitskonzept der Stadt Hohenems sieht auch dies vor.

In Österreich gibt es im europäischen Vergleich sehr gute Vorsichtsmaßnahmen, um im Falle eines weitläufigen Stromausfalles die Energieversorgung via Reserven raschestmöglich wiederaufzunehmen oder gar nicht zum Erliegen kommen zu lassen. Nicht vergessen werden darf, dass ein solcher Blackout nicht „nur“ die Stromversorgung betrifft, sondern in Folge auch die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, Telekommunikation, Verkehr und Logistik jeder Art betreffen kann. Der Ausbau von e-Mobilität, Photovoltaik, Windenergie im Norden Europas und anderen mit Strom betriebenen Energieträgern, wird die europäischen Versorgungsnetze vor neue Herausforderungen stellen.

Vorsichtsmaßnahmen werden auch auf Gemeindeebene getroffen: Die Stadt Hohenems hat neben einer politischen Steuerungsgruppe nun eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die sich mit Fragen der Stromversorgung im Krisenfall intensiv beschäftigt. In einer ersten Phase wird bis Sommer ein Konzept erarbeitet, welches Ausfälle von einem bis wenigen Tagen behandelt. Als weiterer Schritt sollen in kommenden Jahren auch Vorkehrungen für den unwahrscheinlichen Fall noch längerer Blackouts getroffen werden. Die Projektgruppe unter Leitung des städtischen Sicherheitsbeauftragten Christian Klien versammelt neben unmittelbar betroffenen städtischen Abteilungen wie IT & Organisation, Bauamt, Stadtwerken und Werkhof auch bspw. die verschiedenen Hohenemser Blaulichtorganisationen. In den kommenden Monaten werden Maßnahmen definiert, bestehende und künftige Infrastruktur geprüft und Kosten evaluiert. Auf vielem lässt sich aufbauen: So wurde beispielweise beim Neubau des Hohenemser Feuerwehrhauses eine Noteinspeisung vorgesehen, die bei einem Ausfall dessen Stromversorgung zu einem Teil übernehmen kann; der weitere Ausbau und die Optimierung werden nun geprüft.