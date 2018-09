Auf ins Land des Smørrebrød

Lisa Peter aus Muntlix studiert derzeit das Lehramtsstudium zur Volksschullehrerin an der pädagogischen Hochschule in Feldkirch. Ihr viertes Semester hat die junge Studentin, durch das Erasmus-Programm, an der UCC in Kopenhagen absolviert.

Zusammen mit drei Studienkolleginnen machte sich die 25-Jährige im Jänner dieses Jahres für viereinhalb Monate auf nach Dänemark. Im Interview erzählt sie von ihrer Zeit im Ausland und über die Erfahrungen, die sie währenddessen sammelte.

Warum hast du dein Erasmus- Semester gerade an einer Hochschule in Kopenhagen abgeschlossen?

Ich habe oft gehört, dass das skandinavische Schulsystem so gut sein soll. Das hat mich neugierig gemacht. Es hat mich interessiert, was an diesem Modell anders ist als an unserem in Österreich. Ich bin während meiner Zeit in Dänemark allerdings draufgekommen, dass es überhaupt kein generelles „Skandinavisches Schulsystem“ gibt. Die Schulsysteme der skandinavischen Länder unterscheiden sich in vielen Dingen voneinander. Über das dänische Modell haben wir im Unterricht natürlich am meisten gesprochen.

Wie hast du dich auf das Auslandssemester vorbereitet und wie bist du in Kopenhagen zurechtgekommen?

Das Erasmus-Programm war sehr gut organisiert. Bei den Vorbereitungen hat uns die Erasmus-Beauftragte der PH Feldkirch, Sandra Bellet, sehr geholfen. Sie hat uns mit den organisatorischen Dingen, wie den Dokumenten für die finanziellen Unterstützungen und den Anmeldungen für die Sprachkurse, geholfen. Als wir in Dänemark angekommen sind, hat es im Studentenheim in Kopenhagen eine „Wellcome-Week“ gegeben, in der uns die Tutoren alles gezeigt und erklärt haben. Außerdem gab es eine Studentenverbindung, die für die Erasmus-Studenten Veranstaltungen planten. Wir gingen zusammen essen oder eislaufen, veranstalteten Filmeabende oder Spielenachmittage und sie zeigten uns die coolsten Bars und Clubs in der Umgebung.

Was war während des Auslandssemesters die schönste Erfahrung für dich?

Ich fand den Moment, in dem aus dem anfänglichen Urlaubsgefühl schließlich ein Gefühl von Heimat wurde, einfach unbezahlbar. Natürlich war es auch super cool, so viele neue Leute kennenzulernen und komplett auf eigenen Füßen zu stehen.

Wie war der Unterricht an der UCC in Kopenhagen?

Im Vorfeld konnte ich mir drei Fächer aussuchen. Ich habe mich für „Interkommunikation und Interkulturelle Kompetenzen“, „Innovation Lab“ und „Nordic Model“ entschieden. Weil wir insgesamt 70 Erasmus-Studenten aus unterschiedlichen Ländern waren, fanden die Vorlesungen zum Großteil in Englisch statt.

Wie hast du in Kopenhagen gelebt?

Ich und meine Freundinnen haben mit 17 anderen Studentinnen in einem Studentenwohnheim gewohnt. Die Miete für das ganze Semester konnten wir im Voraus bezahlen, dadurch mussten wir uns nur noch um die Verpflegung kümmern. Ein Großteil davon haben wir beim „Foodsharing“ besorgt. Das war eine geniale Aktion gegen Lebensmittelverschwendung, die von Ehrenamtlichen organisiert wurde. Dort konnte man die Lebensmittel, die die Supermärkte wegen dem bald ablaufenden Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verkaufen durften, gratis mitnehmen. Das Gekaufte haben wir dann eingefroren oder gleich zubereitet. Als Student spart man sich so wirklich sehr viel Geld. Das Heim war sehr gut organisiert. Wir hatten alles, was wir zum Leben brauchten und es war auch immer eine Ansprechperson da, die sich um uns gekümmert hat. Entgegen den Klischees ging es im Heim aber immer sehr gesittet zu. Gefeiert wurde natürlich trotzdem, aber immer auswärts.

Was waren damals die größten Herausforderungen?

Zu zweit in einem 15 Quadratmeter großem Studentenzimmer zu leben, war in der Tat eine Herausforderung. Wir hatten nur einen Schrank und einen Schreibtisch mit zwei Stühlen. Sich gemeinsam ein Bad und ein WC zu teilen, war auch etwas gewöhnungsbedürftig. Deshalb hatte ich anfangs schon ein paar Befürchtungen, aber die waren zum Glück absolut unbegründet. Denn es war dadurch auch immer jemand da, mit dem man reden konnte.

Findest du, dass mehr junge Menschen ein Auslandssemester absolvieren sollten?