Auf Entdeckungstour in der Erdbeer-Plantage

Die Schule Weidach war zu Besuch bei Winder Beeren.

Bevor es ans Pflücken ging, erhielten die Schüler zunächst zahlreiche Informationen rund um die Erdbeerpflanze – wie diese wachsen, was es für Pflege benötigt und wie mühsam die Ernte eigentlich ist. Danach gab es für die motivierten Erntehelfer aber kein Halten mehr und alle durften nach Herzenslust die zur Verfügung gestellten Körbchen mit den süßen Früchten füllen – und natürlich immer wieder zwischendurch Kostproben naschen und erleben, wie lecker frisch gepflückte Erdbeeren schmecken.

„Wir machen jedes Jahr zum Schulende eine Exkursion und heuer entstand die Idee, den Kochunterricht an unserer Schule noch erfahrbarer zu gestalten und mehr über die Herkunft der Lebensmittel zu informieren. Wir unterrichten an der Schule auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und da legen wir besonders Wert darauf, Unterricht auch anschaulich und greifbar zu gestalten“, erklärte Initiatorin Claudia Pohn.

Da sie oft am Erdbeerfeld von Winder Beeren vorbeikommt, lag der Gedanke nahe, den diesjährigen Ausflug in die Plantagen nach Dornbirn zu machen. Theresia Winder ließ nicht lange bitten und zeigte sich sofort begeistert über den Besuch: „Ich finde die Initiative der Lehrpersonen wirklich großartig und habe mir dafür gerne Zeit genommen. Es ist wichtig, dass unsere Kinder auch erfahren woher unsere Lebensmittel stammen und wie viel Arbeit dahintersteckt.“

Diese Erfahrung machte die Gruppe aus Bregenz auch, doch am Ende hatte sich alle Mühe gelohnt – mit über 12 kg Erdbeeren ging es zurück in die Schule, um am Nachmittag gleich frische Marmelade und einen leckeren Erdbeerkuchen zu produzieren. (cth)