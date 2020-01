Auf der perfekten Welle den fünf Ringen entgegen

56 Jahre nach der Premiere kommen in Tokio wieder Ländle-Segler zu olympischen Ehren.

Mit der Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio schließt sich ein Kreis. „1964 kam mit Karl Geiger und Werner Fischer im Flying Dutchman erstmals ein Vorarlberger Segelduo zu olympischen Ehren. Werner war ein toller Mensch, der mir nahe gestanden ist und sich stets um die Segeljugend gekümmert hat. Ich muss öfters daran denken, wie er mit uns als Optimistensegler in Spanien Neujahr gefeiert hat“, erinnert sich Bildstein an den 2011 verstorbenen Fischer. 1964 fanden die Olympischen Sommerspiele ebenfalls in Tokio statt. „2020 wird wieder mindestens eine Mannschaft des YC Bregenz in der japanischen Metropole am Start stehen – das ist einfach genial!“, freut sich Bildstein. „Für mich war es stets ein Lebensziel, einmal im Verlauf meiner Karriere bei Olympischen Spielen am Start zu sein.“ So wie bei ihren Vorgängern können Bildstein und Hussl trotz ihrer Jugend auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit verweisen. Zunächst als Gegner in der Optiklasse wurde 2011 die Idee geboren, gemeinsam im olympischen 49er das Glück zu versuchen. Basis dafür war die gemeinsame Zeit in der Segelakademie Mehrerau.