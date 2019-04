Auf den Spuren des Osterhasen

Die ELKI´s laden wieder zum Osterhasen-Orientierungslauf ein.

Dornbirn. Eine lieb gewordene Tradition in jedem ELKI (Eltern-Kind-Turnen)-Jahr ist der jährliche Osterhasen-Orientierungslauf. Auch heuer können sich wieder Familien mit Kleinkindern und Kinder zum spannenden „Nestle suchen“ in den Achauen auf den Weg machen. Dabei sind keine Vorkenntnisse im Orientierungslauf notwendig – „jeder findet garantiert seine Osterüberraschung“, verspricht Andrea Pastor von den ELKI´s und freut sich auf zahlreiche kleine und große „Nestlesucher“.

Bereits seit 27. Februar 2019 lädt Matthias Bröll wöchentlich zum ELKI-Fitnessparcours. Mit viel Bewegung, Spiel und Spaß erforschen 1-4 jährige Knirpse mit ihren Mamis, Papis, Omis usw. den Parcours in den Achauen. Dieses Angebot findet jeden Donnerstag noch bis zum 25. April statt (von 9.30 bis ca. 10.45 Uhr, Kosten ebenfalls 3 Euro, Treffpunkt beim Parkplatz an der Furt, nicht an schulfreien Tagen – keine Anmeldung erforderlich).