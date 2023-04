Auf den Spuren des Bibers

Kneipp-Aktiv-Club lud zur Uferwanderung und Biber-Expedition ins Naturschutzgebiet Rheinholz.

Dornbirn. Kürzlich lud der Kneipp-Aktiv-Club Dornbirn zu einer besonderen Exkursion. 32 Kneipp Aktiv-Freunde nahmen an einer Wanderung im Rheinholz bei Gaissau, dem letzten naturbelassenen Auenwald am Bodensee teil. Auf dem ersten Teilabschnitt entlang des Alten Rheins zur Mündung in den Bodensee, begleitete die Biologin und Biberbeauftragte des Landes Vorarlberg, Agnes Steininger die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit ihr tauchte die Gruppe in die spannende Welt des Bibers ein, dessen Spuren der Wiederansiedelung im Rheinholz deutlich sichtbar sind. Die passionierte Biologin vermittelte den Kneipp-Aktiv-Freunden dabei anschaulich Einblicke in den Biberalltag.