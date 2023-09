Auf den Spuren der ganz Großen in der Billardszene

Ausbildungscenter für junge, talentierte Poolbillardspieler in Rankweil und Feldkirch gegründet.

RANKWEIL. Namen wie Michael Schwendinger aus Dornbirn, der Altacher Mario Meckmann oder Martin Kempter aus Feldkirch haben in der Vergangenheit auf der europäischen Ebene im Poolbillard die Vorarlberger Farben bestens vertreten. Der Rankweiler Mario ist aktuell auf der Weltrangliste sensationell die Nummer zwei und könnte schon bald auf dem obersten Thron stehen. Auf den Spuren dieser Größen im Poolbillard befinden sich zur Zeit fünfzehn Talente, welche schon bald zumindest auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam machen werden. Vor achtzehn Jahren hat der Feldkircher Jürgen Scherrer die Eagles Juniors Poolbillard Academy mit Sitz in Rankweil ins Leben gerufen. „Es gibt genügend gute Talente im Billard. Wir müssen sie nur richtig und gezielt fördern und ihnen die allerbeste Ausbildung ermöglichen“, sagt Jürgen Scherrer, der vom großen Potenzial und der Qualität der Talenteschmiede überzeugt ist. Wöchentlich bis zu zweimal im Rankweiler Patricks und im Break Feldkirch werden die Jugendlichen mehrere Stunden zu den intensiven Trainingseinheiten eingeladen. Die Eagles Academy Schüler sind ein großes Zukunftsversprechen. Bei diversen Turnieren in Österreich und im benachbarten Ausland sollen die Stars von morgen genügend Praxis erhalten. Neben Österreichs Jugend Nummer eins Markus Schleindler könnten Atila Seymen, Selina He, Deniz Erdogan, Luca Egender oder Felix Büchel um nur einige Namen zu nennen schon bald für sportliche Höhepunkte im Poolbillard sorgen.VN-TK