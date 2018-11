Auf dem zweiten Weg zum Abschluss

Auch auf dem zweiten Bildungsweg lassen sich Abschlüsse nachholen sowie Weiter- und Fortbildungen absolvieren.

In Vorarlberg findet man allerhand Möglichkeiten, um seinen Schul- oder Lehrabschluss nachzuholen, um trotz fehlender Matura, ein Studium zu beginnen oder sich beruflich umzuorientieren. So sind beispielsweise die Arbeiterkammer Vorarlberg, der Arbeitsmarktservice (AMS), die Volkshochschulen oder die Beratung für Bildung und Beruf (BIFO) mögliche Anlaufstellen.

Die BerufsInfoZentren (BIZ) des Arbeitsmarktservice Vorarlberg in Bludenz, Bregenz und Feldkirch bieten umfassende Informationen zu allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. Wer besser Bescheid weiß, hat bessere Chancen in der Arbeitswelt. Individuelle Berufs- und Bildungsberatung ist ein weiterer Schwerpunkt in den BerufsInfoZentren. Wer sich aus- und weiterbilden oder beruflich verändern möchte, profitiert von der persönlichen Beratung durch Expertinnen und Experten. Es ist herausfordernd, aus der Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt die richtige auszuwählen. Das BIZ hilft, eine fundierte Entscheidung über den Bildungs- und Berufsweg zu treffen.