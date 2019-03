Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt

Bei „Fritag am Füfe“ bekamen die Besucher einen Einblick in die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024.

Dornbirn. Bekanntlich haben sich die Städte Dornbirn, Hohenems und Feldkirch, sowie die Regio Bregenzerwald für die europäische Kulturhauptstadt 2024 beworben. Im Dornbirner Rathaus gab es dazu im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fritag am Füfe“ einen Einblick in die Bewerbungsphase und was bisher geschah.

Bänklehock soll wieder kommen

„Dornbirn plus“ -so lautet das Projekt zur Bewerbung der Messestadt gemeinsam mit Hohenems und Feldkirch, sowie der Regio Bregenzerwald für die Kulturhauptstadt 2024. Projektleiterin Bettina Steindl erklärte den Besuchern von „Fritag am Füfe“ was bisher geschah und dass bereits zahlreiche Kooperationen und Netzwerke geschlossen werden konnten. Angefangen von einer Maturaklasse die bis 2024 begleitet wird und sich in dieser Zeit intensiv mit dem Thema Europa beschäftigt bis hin zu einem Lehrlingsaustauschprogramm. Die aufmerksamen Zuhörer im Dornbirner Rathaus waren dann vor allem davon begeistert, dass es sich bei diesem Projekt nicht nur um reine niveauvolle Kunst geht, sondern auch Themen im Programm vorkomemn, wie der geplante „Bänklehock“ am Samstagvormittag oder andere gesellschaftliche Themen.

Dornbirn plus in der nächsten Runde

Erfreut konnte Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann den Besuchern auch berichten, dass der erste Schritt zur Kulturhauptstadt 2024 bereits erfolgreich genommen werden konnte. Nach der Erstellung eines Bidbook – das offizielle Bewerbungsbuch – hat eine zwölfköpfige Jury in Wien die Vorarlberger Bewerbung als gut befunden und so steht „Dornbirn plus“ in der nächsten Runde und trifft dort auf St. Pölten und Bad Ischl.

Netzwerke werden auf alle Fälle weitergeführt