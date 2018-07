Auf dem Sonnenkopf ist der Bär los

Der Sonnenkopf startet mit dem Bärenland in die Sommersaison.

Vergangenen Samstag startete das Sonnenkopfteam in die Sommersaison. Die Sonnenkopfbahn fährt täglich von 08.30 bis 16.30 Uhr. Nach einer sehr kurzen aber umso intensiveren Bauzeit konnte der Um- und Zubau am Bergrestaurant Sonnenkopf dahingehend fertiggestellt werden, dass die Gästeebene im EG mit dem Restaurant- und Free-Flow Bereich, die Gäste WC-Anlagen, die westliche Terrasse, der neue Stiegenaufgang im südlichen Bereich auf die Terrassen, die neue Schirmbaranlage sowie der gesamte Küchenbereich betrieben werden können. Die endgültige Fertigstellung (Kellergeschoss) ist mit Anfang August geplant. Der im vergangenen Jahr installierte Bärenweg mit sechs interaktiven und erlebnisreichen Spielstationen erfreut sich großer Beliebtheit und freut sich auf viele kleine Besucher. Dieser Weg wurde in Zusammenarbeit mit der Inatura errichtet und bildet einen weiteren Höhepunkt im Bärenland auf dem Sonnenkopf. In diesem Sommer neu werden die kleinen Besucher Spaß an der Seilfloßanlage haben. Für die Erwachsenen bietet der Sonnenkopf schöne Wanderwege mit tollen Aussichten und Einkehrmöglichkeiten.