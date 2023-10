Auf dem neuen Rankweiler Highway tritt man nun oft in die Pedale

Erster Teilabschnitt der Rankweiler Montfortstraße wurde mit einem großen Fest feierlich eröffnet.

RANKWEIL. Zu zwei Drittel sind die erforderlichen Baumaßnahmen der neuen Fahrradstraße in der Rankweiler Montfortstraße fertiggestellt. Im Rahmen eines großen Fest wurde der erste Teilabschnitt von der Bifangstraße bis zur Einmündung zur Südtirolerstraße feierlich eröffnet. Der letzte Bau-Abschnitt bis zur Ringstraße soll bis zum November fertig sein. „Das ist der neue Fahrrad-Highway Rankweils. Es wird immer wichtiger, dass die Gemeinden einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung leisten und wir müssen auf die Kinder und ältere MenschenRücksicht nehmen. Das zukunftsorientierte Projekt ist in vielerlei Hinsicht positiv für das Land Vorarlberg, weil in der Fahrradstraße viel Grün dazukommt und die bestehende Struktur besser genützt wird. Die Bodenversiegelung immer zu betonieren muss ein Ende haben. Wollen die Fahrradstraßen fördern, unterstützen und verbessern. Diese Straße bringt für alle Beteiligten einen großen Vorteil“, sprach Landesrat Daniel Zadra (Grüne) bei seiner ausführlichen Laudatio Klartext und überbrachte die Glück-und Gratulationswünsche vom Land Vorarlberg. Ein Teil der Fahrradstraße in der Montfortstraße ist eine Landesradroute und wird vom Land Vorarlberg gefördert. Kraftfahrzeuge können durch die Montfortstraße auch fahren, aber nur mit einer geringen Geschwindigkeit. Im Kreuzungsbereich Montfortstraße/Südtirolerstraße wurde eine moderne Begegnungszone erstellt. Fast ein Jahr dauern die Bauarbeiten zur neuen Fahrradstraße und sind bald abgeschlossen. Sieben neue überdachte Bushaltehäuschen erhalten eine große Aufwertung. Die Straßenbeleuchtung wurde in der 970 Meter langen Montfortstraße durch LED Lampen umgestellt. 27 neue Bäume wurden gepflanzt. Nicht nur der Belag wurde erneuert auch die Wasserleitungsrohre sind auf dem neuesten Stand gebracht. Die vielen Inseln dienen entlang der Montfortstraße zur Entwässerung. „Wollen mit der Fahrradstraße in diesem Bereich ein Zeichen für den Klimawandel setzen.Der Dank gilt den Mitarbeitern der Infrastruktur mit Lukas Ess und Stefan Längle an der Spitze“, so Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall.Zur Eröffnung der Feierlichkeiten der neuen Fahrradstraße wurden neben LR Daniel Zadra, Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall auch Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn, die Gemeinderäte Klaus Pirker mit Gattin Anita, Helmut Jenny und Karin Reith gesehen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Band John Goldner Unlimited sowie Schülerin Daniela von der Musikschule Rankweil-Vorderland.VN-TK