Auf betagte Opfer spezialisierte Diebesbande verurteilt

Wegen Einbruchsdiebstahls und krimineller Vereinigung sind am Mittwoch am Landesgericht vier Mitglieder - drei Frauen und ein Mann - einer vielköpfigen Bande verurteilt worden, die es auf betagte Wienerinnen abgesehen hatte. Ein weiterer Mann, der erbeutete Schmuckstücke versetzt hatte, wurde der Hehlerei für schuldig befunden. Ein Schöffensenat verhängte über die Familienmitglieder einer aus Serbien stammenden Sippe Haftstrafen zwischen elf und 24 Monaten.

Was die Angeklagten getrieben hätten, sei "abscheulich und widerlich", stellte Richter Markus Müller am Ende der Verhandlung fest. Die Haftstrafen wurden dessen ungeachtet mit einer Ausnahme unter Setzung einer dreijährigen Probezeit zur Gänze bedingt ausgesprochen, nur eine 26-Jährige muss von ihrer zweijährigen Strafe acht Monate absitzen. Bei ihr machte der nachgewiesene Gesamtschaden über 60.000 Euro aus.

Die Angeklagten hatten - teilweise mit abgesondert verfolgten bzw. flüchtigen Mittätern und Mittäterinnen - gezielt an den Türen von betagten Personen meist weiblichen Geschlechts geklopft. Sie gaben vor, eine Nachbarin, die sie angeblich besuchen wollten, sei nicht zu Hause und baten um Einlass, um nicht im Stiegenhaus frieren zu müssen. Auch der inzwischen altbekannte Schmäh, bei dem um ein Glas Wasser gebeten wird, wurde praktiziert. In einigen Fällen eigneten sich die Kriminellen auch die Schlüssel an, die die Opfer außen vor ihrer Wohnungstür in Kästchen für ihre Pflegekräfte angebracht hatten, und verschafften sich damit Zutritt in die fremden Räumlichkeiten. "Das ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten", polterte die Staatsanwältin.