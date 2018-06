Auer bei erstem DTM-Rennen auf Hungaroring Zweiter

DTM-Pilot Lucas Auer ist am Hungaroring als Zweiter wieder auf das Podest gefahren. Der Tiroler landete im fünften Saisonrennen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter Sieger Paul di Resta. Der Schotte und sein Markenkollege aus Österreich sorgten für einen Mercedes-Doppelerfolg. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm indes der Brite Gary Paffett.

Auer platzierte sich am Samstag nach dem Qualifying auf dem dritten Startplatz, Di Resta ging aus der Pole Position ins Rennen. Auer übernahm zwischenzeitlich die Führung, der Schotte konnte diese aber in der Schlussphase zurückerobern und sich seinen neunten Rennsieg in der DTM sichern. BMW enttäuschte auf dem Hungaroring – kein Fahrer schaffte es in die Punkteränge. Der Salzburger Philipp Eng landete auf Platz 18.