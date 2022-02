Audioguides zur "Federkrone Moctezumas" in Museum geschleust

Mexikanische Aktivisten haben Audioguides mit alternativem Text zum als "Federkrone Moctezumas" bekannten aztekischen Federkopfschmuck ins Weltmuseum Wien eingeschleust. Jedoch dürften es nicht wie laut Medienberichten rund 50 Stück, sondern lediglich zwei gewesen sein, wie eine Museumssprecherin der APA sagte. Auf der achtminütigen Tonspur ist der Azteken-Nachfahre Xokonoschtletl Gómora zu hören, der die Rückgabe von "El Penacho" fordert.

Die Aktion, bei der dem Museum kein Schaden entstand, ereignete sich bereits im Jänner. Dabei reisten die Filmemacher Yosu Arangüena und Sebastian Arrechedera nach Wien, wo sie als Besucher das Museum betraten und den Audioguides des Museums identische Geräte in Umlauf brachten. Auf diesen war ein "kurzer Abriss der Wahrheit" zu hören, wonach der weltberühmte Federkopfschmuck und viele andere aztekische Schätze geplündert worden waren und nun in vielen europäischen Museen ausgestellt seien. Sie müssten an ihren angestammten Ort zurückkehren, so die Forderung Gómoras, die aber wohl nur von wenigen Besucherinnen und Besuchern des Museums vernommen wurde, habe man doch "keine einzige Rückmeldung" erhalten, so die Museumssprecherin.