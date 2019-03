Audi will heuer Online-Verkauf testen

Der Automobilhersteller Audi testet heuer als erste Marke im Volkswagenkonzern den Online-Vertrieb für eines seiner Modelle. Das Unternehmen werde "erstmals Fahrzeuge online an Endkunden verkaufen", sagte Vertriebschef Martin Sander am Donnerstag beim Genfer Autosalon der Nachrichtenagentur AFP. Bisher war nur bekannt, dass Audi ab 2020 Autos online verkaufen wollte.

Als “erste Piloten” sollen aber nun im ersten Halbjahr 2019 “Neuwagen als Sonderedition” weltweit online verkauft werden, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Der “Onlinevertrieb direkt zum Kunden ist ein Teil der Zukunft”, sagte Sander. Künftig sollen beide Kanäle, traditionelles Geschäft über den Handel und online direkt an den Kunden, angeboten werden. Die Verträge seien abgeschlossen und würden im April 2020 gültig, hieß es. Welches Modell bereits in diesem Jahr online zu erwerben sein wird, soll nicht vor der Jahrespressekonferenz am 14. März bekannt gegeben werden.