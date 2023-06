Audi-Prozess - Zweimal Bewährung, einmal Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat im Audi-Prozess zwei Haftstrafen mit und eine ohne Bewährung gefordert. Für den früheren Chef des Autobauers, Rupert Stadler, plädierte Staatsanwalt Nico Petzka am Dienstag in München auf zwei Jahre Haft auf Bewährung und die Zahlung von 1,1 Mio. Euro. Für den früheren Leiter der Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, forderte er drei Jahre und zwei Monate ohne Bewährung, für einen mitangeklagten Ingenieur zwei Jahre auf Bewährung und 50.000 Euro.

Bereits zu Beginn seines mehrstündigen Plädoyers hatte Petzka am Dienstag gesagt, dass er die Angeklagten nicht als die Hauptverantwortlichen für den Dieselskandal sieht. Es sei "überhaupt zweifelhaft", ob es in einer so komplexen Struktur überhaupt den oder die in strafrechtlicher Hinsicht Hauptverantwortlichen geben könne, "wenn im Unternehmen so viele Beteiligte in die falsche Richtung laufen". Dies müsse man auch bei der strafrechtlichen Bewertung im Hinterkopf behalten. Andererseits betonte Petzka die hohen Schäden und die "massive Umweltsauerei" durch den Skandal.