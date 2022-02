Auch zweites Coronajahr brachte Geburten-Plus

Die beiden Coronajahre haben Österreich jeweils ein Plus bei der Anzahl Neugeborener beschert. Trotzdem fällt auch die Geburtenbilanz 2021 negativ aus: Im vergangenen Jahr gab es 4.827 weniger Neugeborene als Gestorbene, berichtete die Statistik Austria. Es verstarben zwar um 1,3 Prozent weniger Menschen als noch im ersten Coronajahr 2020, jedoch um 8,5 Prozent mehr als im Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie.

Die Bilanz aus der Zahl der Lebendgeborenen und der Gestorbenen war 2021 in Wien mit 1.842 deutlich positiv. Auch in Tirol (plus 1.340), in Vorarlberg (plus 956), in Salzburg (plus 499) sowie in Oberösterreich (plus 143) wurden mehr Geburten als Sterbefälle registriert. Weniger Neugeborene als Gestorbene gab es - wie bereits in den Vorjahren - in Niederösterreich (minus 4.280), der Steiermark (minus 2.130), Kärnten (minus 1.837) und im Burgenland (minus 1.360). Die Geburtenrate war in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Wien höher als im Bundesdurchschnitt, während im Burgenland, in Niederösterreich sowie in Kärnten und der Steiermark die Sterberate über dem Österreich-Schnitt lag.