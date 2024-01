Auch Wiener ÖVP für Gürtel-Neugestaltung

Nachdem zuletzt die Grünen ihre Ideen für den Wiener Gürtel präsentiert haben, hat sich am Montag mit der ÖVP eine weitere Oppositionspartei der berüchtigten Verkehrsachse gewidmet. Angekündigt wurde ein Beteiligungsprozess zur Zukunft des Bereichs, der pro Tag von bis zu 80.000 Autos frequentiert wird. Man wolle sowohl die Bevölkerung als auch Expertinnen und Experten hier einbinden, kündigten Parteichef Karl Mahrer und Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar an.

Die ÖVP möchte sich Abschnitt für Abschnitt dem "Lebensraum Gürtel" widmen. Die um die inneren Bezirke führende Ringstraße gilt aktuell eher als wenig lebenswerte Wohnumgebung, sondern eher als Verkehrshölle. Maßnahmen wie ein kleines Freibad auf einem Kreuzungsplateau sorgten in den vergangenen Jahren nur punktuell und kurzfristig für Abhilfe.

"Wir möchten von der Bevölkerung wissen, wofür der Gürtel steht, was ihrer Meinung nach fehlt und was sie sich für die Zukunft wünschen würden", erläuterte Olischar in einer Aussendung das Konzept. Vorschläge hat die ÖVP dabei gleich selbst parat - von denen einer durchaus spektakulär erscheint: Ein Teil der Verbindung könnte überplattet werden, wozu Fahrbahnen abgesenkt werden müssten.