Auch US-Behörden verbieten Tiktok auf Diensthandys

Weltweit bannen immer mehr Behörden TikTok von den Handys ihrer Mitarbeitenden: Wegen Sicherheitsbedenken müssen nun auch Beschäftigte sämtlicher US-Bundesbehörden die Kurzvideo-App von ihren Diensthandys löschen. Sie hätten 30 Tage Zeit, TikTok zu entfernen, schrieb Shalanda Young, Direktorin des Amts für Management und Haushalt, in einer internen Dienstanweisung, die Reuters einsehen konnte.

Parallel dazu sollte am Dienstag im Außen-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses über einen Gesetzentwurf abgestimmt werden, der ein TikTok-Verbot auf sämtlichen Smartphones in den USA erlauben würde. "Jeder, der TikTok auf sein Gerät heruntergeladen hat, hat der Kommunistischen Partei Chinas eine Hintertür zu all seinen persönlichen Informationen gegeben", warnte der Ausschuss-Vorsitzende Mike McCaul. "Es ist ein Spionageballon in ihrem Telefon."