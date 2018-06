Auch schwarze Kritik am geplanten Arbeitszeitgesetz

Die SPÖ hat eine eigene Begutachtung zum Arbeitszeit-Gesetzesentwurf der Regierung gestartet und das - wohl erwünschte - Ergebnis erhalten. In den eingetroffenen Stellungnahmen hagelt es Kritik und das durchaus auch von ÖVP-dominierten Organisationen wie den Arbeiterkammern Tirols und Vorarlbergs. Missfallen äußert ferner der Behindertenanwalt.

An den SPÖ-Klub sind bereits diverse Stellungnahmen eingegangen, die am Entwurf kein gutes Haar lassen. So verlautet etwa die AK Vorarlberg in einem vom schwarzen Präsidenten Hubert Hämmerle gezeichneten Schreiben: Der Gesetzesvorschlag bringe eine massive organisatorische und betriebswirtschaftliche Begünstigung der Unternehmer bei gleichzeitig umfassender Senkung des öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutz-Niveaus.

Die Bundesarbeitskammer weist darauf hin, dass der Entwurf keinerlei Verbesserungen für die Arbeitnehmer bringt. Eine kurze Arbeitswoche oder auch nur ein gesicherter ganztägiger Zeitausgleichskonsum seien eindeutig nicht im Entwurf enthalten. Ebenso fehle ein Wahlrecht für Arbeitnehmer, dass Mehr- und Überstundenarbeit statt in Geld auch in Zeitausgleich abgegolten werden könne.

In etlichen Stellungnahmen wird auch auf die gesundheitliche Komponente von Mehrarbeit eingegangen. So schreibt etwa Behindertenanwalt Hansjörg Hofer, dass Menschen mit Behinderung in stärkerem Maß auf freizeitliche Regeneration angewiesen seien. Diese Erholungsphasen würden durch eine Ausdehnung der Maximalarbeitszeit verkürzt, was die Teilhabe behinderter Menschen am Erwerbsleben erschwere. Der ÖGB warnt vor einer erhöhten Gefahr für Schlaganfälle, Herzinfarkte sowie Burnout und Depressionen durch überlange Arbeitszeiten.