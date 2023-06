Auch Politiker haben Ferien

Die Pandemie ist vorbei und schon macht die heimische Politik im Urlaub wieder größere Sprünge, zwei Regierungsmitglieder sogar welche über den großen Teich. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) tourt durch Kanada und Digital-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) klettert mit Lebensgefährtin durch die Nationalparks Colorados. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) begnügt sich mit einem Familienurlaub in Griechenland, Bundespräsident Alexander Van der Bellen bleibt im Land.

War in den vergangenen Jahren vor allem wandern in Österreich angesagt, wagt der eine oder die andere heuer doch wieder einen Blick über die Grenzen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) weiß zwar noch nicht exakt, wo es hingeht, aber fix, dass er sich mit dem Zug auf den Weg macht, vermutlich in Richtung Norditalien und Südfrankreich.

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stresst sich nicht mit Reisen. Er wird in seiner Heimat Vorarlberg ausspannen. Auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bleibt daheim. Seine Urlaubswochen führen ihn nach Graz. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) entspannt im Land. In Kärnten sind einige Tage am See verbunden mit Wanderungen geplant. Österreich-Urlaub haben etwa auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor.

Eine Tour der anderen Art unternimmt SPÖ-Chef Andreas Babler im Sommer. Er will sich als neuer Vorsitzender so richtig bekannt machen bei der Basis und durch das ganze Land reisen. Schon jetzt verzeichnet man in seinem Büro über 300 Terminanfragen. Eine Woche Urlaub mit der Familie sollte sich mittendrin ausgehen, Ziel noch unbekannt. FPÖ-Obmann Herbert Kickl will zuhause in Niederösterreich und vielleicht auch in seiner Kärntner Heimat mit der Familie Kraft tanken. Die ein oder andere Klettertour in den Alpen ist in Planung. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird den Sommerurlaub zusammen mit ihrer Familie im Ausseerland verbringen und die Zeit zur Erholung nutzen.