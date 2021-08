Auch Papst bekommt Grünen Pass

Nachdem die Europäische Kommission die Gültigkeit der Corona-Impfbescheinigungen anerkannt haben, die von den Kleinstaaten San Marino und Vatikan ausgestellt werden, bekommt auch der Papst seinen Grünen Pass. Dies verlautete am Sonntag aus dem Vatikan.

In der Zwischenzeit überlegt der Vatikan, ob bei der Generalaudienz am Mittwoch die Gläubigen aufgefordert werden sollen, einen Grünen Pass vorzuweisen, wie es nach italienischer Regelung bei großen Veranstaltung der Fall ist. Seit Ausbruch der Pandemie in Italien im Februar 2020 hat sich der Vatikan stets an die italienische Anti-Covid-Maßnahmen angepasst.