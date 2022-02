Auch Messen nehmen wieder Fahrt auf

Mit den Öffnungsschritten ab 5. März werden auch wieder Indoor-Messen veranstaltet. Die FFP2-Maskenpflicht und das Konsumationsverbot ab 51 Teilnehmern fallen mit dem Stichtag. Branchenvertreter zeigten sich zufrieden mit den Öffnungsschritten, auch wenn einige Messen aufgrund einer zu geringen Vorlaufzeit trotz Lockerungen abgesagt wurden. Den Anfang wird nach eigenen Angaben die 1st Austrian Golf Show in der Marx Halle Wien machen.

Am 12. März geht die 3. Auflage der Golf-Messe an den Start. "Das lange Warten hat ein Ende. Wir sind immer mit Optimismus am Abschlag gestanden", wird Ludwig Büll, Geschäftsführer der Z + K Messen & Kongresse GmbH in einer Aussendung zitiert.