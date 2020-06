Weitere Insolvenz in der Kremsmüller-Gruppe

Nach der Kremsmüller Industrieanlagenbau KG ist auch die Kremsmüller Industrieservice KG, die als interner Dienstleister für das Familienunternehmen mit Sitz in Steinhaus bei Wels fungiert, insolvent. Betroffen sind rund 600 Mitarbeiter, beim Industrieanlagenbau sind es ebenso viele - macht insgesamt 1.200 der rund 1.800 Beschäftigten der Kremsmüller-Gruppe.

Hintergrund der beiden Insolvenzen ist ein aus dem Ruder gelaufener Auftrag. Dabei ging es um eine Klärschlamm-Trocknungsanlage für die Wien Energie. Das ursprüngliche Volumen von 22 Mio. Euro drohte sich auf 60 bis 65 Mio. Euro auszuweiten. Am 15. Juni beantragte die Kremsmüller Industrieanlagenbau KG beim Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Am Dienstag folgte die Kremsmüller Industrieservice KG in die Insolvenz. Nicht betroffen sind die Kremsmüller Beteiligungs GmbH sowie weitere Töchter der Gruppe, die zuletzt rund 300 Mio. Euro umgesetzt haben.