Auch im Rollstuhl ist das Leben lebenswert

Paralympics-Teilnehmer Thomas Flax und Ungebremst-Autorin Ruth Byrne gestalten gemeinsam eine Lesung.

Eine Hürde, aber kein Hindernis

Bisher unüberwindbare Barrieren im Alltag sieht sie durch das Chairskating jetzt gelassen: „Eine Hürde, aber kein Hindernis!“ Einen Haken gibt es dennoch: Ihre Mutter darf nichts von Ninas neuem Vergnügen wissen. Das geht eine Zeit lang gut, bis sie bei einem Sturz ihren Rollstuhl schrottet. Jetzt will ihre ängstliche und besorgte Mutter Nina das Skaten verbieten. Dabei steht in wenigen Wochen der WCMX-Wettbewerb an. In ihrer Notlage wird Nina vom Einfallsreichtum ihrer Freunde überrascht.

Rollstuhltennis als Bestimmung

Im Rollstuhltennis findet er eine neue Bestimmung. Der Dornbirner schaffte sogar die Teilnahme an den Paralympics 2020 in Tokio. Das ist der höchste sportliche Wettbewerb für Athletinnen und Athleten mit Körperbehinderung. „Sport gibt mir ein gutes Gefühl – physisch und mental und er gibt mir Selbstvertrauen“, sagt Flax. Der 39-Jährige ist sonnengebräunt und muskulös. Sein Lachen ansteckend. „Rollstuhlleben ist lebenswert!“, fügt er hinzu und freut sich schon darauf die Autorin von „Ungebremst“ persönlich auf der VN-Kinder- und Jugendbuchmesse Buch am Bach kennenzulernen.

Bücher haben hohen Stellenwert

„Für Betroffene kann so ein Buch ein Türöffner für neue Sichtweisen und für neue Motivation sein“, sagt der Marketingassistent, der aus eigender Erfahrung weiß: „Gerade in der Akutphase wird in der Familie und im Umfeld viel gelesen, weil solch ein Buch Fragen beantwortet, ohne direkt auf Betroffene zugehen zu müssen.“ Wer sich selbst einen Eindruck machen will, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, kann dies bei der VN-Kinder- und Jugendbuchmesse Buch am Bach ausprobieren. Am Rollstuhlparcours am Vorplatz des Jonas-Schlössle in Götzis bietet sich die Gelegenheit dazu.