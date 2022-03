Auch im Jänner deutlich mehr Budget-Abfluss als Einnahmen

Der Staatshaushalt war auch im Jänner 2022 weiterhin von den COVID-Hilfen geprägt - auch wenn diese deutlich sinken, berichtet das Finanzministerium. Die Auszahlungen im Zuge der COVID-19 Pandemie blieben aber ein spürbarer Faktor. Einzahlungen von 4,8 Mrd. Euro stünden Auszahlungen von 7 Mrd. Euro gegenüber. Der Anstieg der Einzahlungen um 1,9 Prozent resultiere vorwiegend aus Mehreinzahlungen in der UG 16 Öffentliche Abgaben (plus 69,9 Mio. Euro).

Die Zahlungen sanken insbesondere aufgrund niedrigerer Summen an die COFAG (minus 501,7 Mio. Euro), bei der Kurzarbeit (mius 352,7 Mio. Euro), für den Härtefallfonds WKÖ (minus 200 Mio. Euro) und für das KIG (minus 87,6 Mio. Euro). Zu Mehrauszahlungen kam es in der UG 24 Gesundheit (166,1 Mio. Euro) u.a. für Impfungen und Tests, rechnete das Finanzminiserium am Dienstag in einer Aussendung vor.