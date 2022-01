Auch Hohenems bietet ab sofort zentrale 2G-Kontrollen für den Handel an!

Nachdem es nun landesweit einheitliche rechtliche Grundlagen gibt, an einer zentralen Stelle in einer Stadt oder einem Einkaufszentrum 2G-Kontrollen durchzuführen, um das Einkaufserlebnis für die Kunden zu erleichtern, bietet ab sofort auch Hohenems einen solchen Service an!

In Hohenems kann ab sofort im Stadtmarketing, Marktstraße 2, zu den üblichen Öffnungszeiten (9 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr; freitags bis 17 Uhr) gegen Vorlage eines gültigen 2G-Nachweises ein grünes Bändchen abgeholt werden, auf welchem das Prüfdatum fälschungssicher vermerkt wird.

Dieses Bändchen ermöglicht den freien Zutritt zu allen Hohenemser Geschäften und Gastronomiebetrieben für den jeweiligen Tag – und erleichtert so auch den Betrieben die Kontrollen, die sie sonst bei jedem Eintritt durchführen müssten.