Auch Handel will Ersatz für Umsatzausfälle

Nachdem seit Freitag die vom Lockdown betroffenen Betriebe einen 80-prozentigen Umsatzersatz beantragen können, meldet sich nun auch der Handel zu Wort und fordert Ersatz für Umsatzausfälle. Viele Geschäfte seien eng mit den im Lockdown weitgehend gesperrten Branchen Gastronomie und Hotellerie verbunden und dadurch selber betroffen. Nicht alle Bereiche des Handels seien gleichermaßen betroffen, aber es müsse auch für den Handel einen Ersatz geben, so die Wirtschaftskammer.

"Hier ist Fairness angesagt und rasche Hilfe auch für jene, die derzeit offen halten dürfen. Unsere Händlerinnen und Händler haben sich in dieser Krisensituation ausgezeichnet verhalten, nach den gesundheitlichen Vorgaben gerichtet und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe der Corona-Kurzarbeit in Beschäftigung gehalten. Für die Belegschaften stehen bald November- und Dezembergehälter beziehungsweise das Weihnachtsgeld an. Das kann viele Betriebe vor massive finanzielle Schwierigkeiten stellen", so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Samstag.