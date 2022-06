Auch für Amazon gilt: Innovate or die

Der E-Commerce Bereich boomt wie nie zuvor. Die Corona-Pandemie war dafür ein massiver Treiber. Es tauchen immer mehr Projekte von ambitionierten B2B-Unternehmen auf, die gelernt haben, dass der Kundenzugang digital effizienter, kostengünstiger und schneller ist.

Alexander Graf ist ein Experte, wenn es um den E-Commerce-Bereich geht. Er ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer des führenden E-Commerce Software Unternehmens Spryker Systems, sondern auch erfolgreicher Autor und Herausgeber.

Wie hat sich der E-Commerce-Bereich entwickelt und welche Trends lassen sich erkennen?

Der E-Commerce-Bereich boomt wie nie zuvor, die Corona-Pandemie war dafür ein massiver Treiber. Die fehlende Möglichkeit von Unternehmen, ihre Kund:innen mit dem Außendienst zu erreichen, hat diesen Bereich besonders erschlossen. Wir sehen mehr und mehr Projekte von ambitionierten B2B-Unternehmen, die gelernt haben, dass der Kundenzugang nur noch digital funktioniert sowie akzeptiert – und in vielen Fällen sogar erwartet wird, weil er effizienter, kostengünstiger und schneller ist.

Was bedeutet der Online-Handel für den stationären Handel in den Fußgängerzonen der Innenstädte?

Der Online-Handel ist ein Katalysator für die Entwicklung der Innenstadt, in der es besonders horizontale Geschäftsmodelle schwer haben, ihren Kundennutzen weiter zu erklären. Sowohl für den Innenstadt-Handel als auch für den Online-Handel gilt: Beide müssen sich weiterentwickeln. In der Innenstadt werden wir weniger Handel sehen, mehr Gastronomie, mehr vertikale Konzepte und natürlich deutlich weniger Flächenbedarf. Das bedeutet, dass man für viele Innenstadtflächen ein neues Nutzungskonzept finden muss, weil keine Miete vom Handel mehr reinkommt. Ob das für die Innenstadt gut oder schlecht ist, das sollen andere bewerten.

Dank Systemen wie Shopify lassen sich Online-Shops relativ schnell und einfach erstellen – warum hat noch nicht jeder Händler einen eigenen Online-Shop?

Nicht jeder Händler braucht einen eigenen Online-Shop, denn nicht jeder Händler kann mit einem Zalando oder Asos konkurrieren. Insbesondere braucht nicht jeder Händler einen Online-Shop, der klassisch im Wettbewerb steht. Es kann aber durchaus sein, dass diese Händler erreichbar sein müssen, beispielsweise über Messengerdienste wie WhatsApp und dort ihren Service anbieten. Die Limitation liegt nicht mehr in der verfügbaren Technologie, sondern vor allem im oft fehlenden USP der Händler. Wenn der USP gefunden ist, kann sich diese Flaschenhals-Problematik verschieben in Richtung der Frage: Wer macht es eigentlich beim Händler? Habe ich die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen? Kann ich in dem Onlinekanal, den ich mir aussuche, auch exzellent sein? Dort haben viele Händler in den vergangenen Jahren nicht ausreichend investiert und haben nun einen erheblichen Nachholbedarf, der sich für das eine oder andere Geschäftsmodell möglicherweise nicht mehr schnell genug schließen lässt.

Wird es in Zukunft nur noch große Player wie Amazon oder Wish geben oder wie kann sich ein kleiner Online-Shop dagegen behaupten?

Gerade jetzt sehen wir, dass sich spezialisierte Unternehmen – wie Thomann beim Thema Audio oder AboutYou beim Thema Fashion – deutlich besser gegen Amazon, Wish oder Alibaba behaupten, weil sie in ihrem Bereich überragende Leistungen und Services anbieten, die Multi-Kanal-Anbieter bzw. Universal-Sortimenter wie Otto oder Amazon eben nicht anbieten können. Das ergibt vor allem im B2B-Bereich massive Chancen. Dort gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor, weil Amazon nachgewiesen hat, dass es viele Nischen nicht gut bedienen kann. Das gilt auch für B2C-Nischen, in denen Anbieter in ihrer Kategorie deutlich schneller als Amazon wachsen und Marktanteile erobern.

Inwiefern müssen sich auch Online-Riesen wie Amazon anpassen und verändern, um bestehen zu bleiben?

Auch für Amazon gilt das klassische Motto „Innovate or die“. Wenn es Amazon nicht gelingt, sich schneller als der Wettbewerb veränderten Marktanforderungen oder Kundenwünschen anzupassen, wird es auch für Amazon schwierig.

Die Kund:innen sind nicht treu gegenüber Amazon, sie sind treu gegenüber dem Angebot, einer Mischung aus Preis, Verfügbarkeit und Angebotsbreite. Wenn das ein anderer Anbieter besser macht, und sei es in der Nische, dann springen die Kund:innen sofort ab. Das heißt: Amazon muss in den Nischen deutlich besser werden, um das Wachstum halten zu können. Andernfalls verlieren sie an den Rändern Kund:innen.

Ob für einen Online-Shop oder den stationären Handel: Können Sie uns ein Best-Practice-Beispiel in Vorarlberg nennen?

Es gibt viele tolle Beispiele in Vorarlberg, was das Online-Geschäftsmodell angeht. Ich glaube, ganz vorne dabei ist Meusburger, die einen der bestlaufendsten Online-Shops Österreichs haben, weil sie super spezialisiert sind und im Bereich der Druckgusskomponenten eine absolut einzigartige Value Proposition haben, die sie auch online übertragen können. Ein anderes tolles Beispiel ist die Pfeifer Group, die im Bereich Holzhandel bereits eine ganze Menge spannender Dinge online auf die Beine gestellt hat und online richtig denkt.