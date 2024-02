Auch Dornauer geht inhaltlich auf Distanz zu Babler

Nach dem FSG-Vorsitzenden Josef Muchitsch grenzt sich auch Tirols SP-Chef Georg Dornauer teilweise vom inhaltlichen Kurs von SPÖ-Chef Andreas Babler ab. Dornauer unterstützt nicht nur die vom burgenländischen Landeschef Hans Peter Doskozil aufgebrachte Asylobergrenze, sondern geht sogar noch einen Schritt weiter: "Mit mir kann man sogar diskutieren, ob die Asylobergrenze für die kommenden Jahre nicht null sein sollte in Österreich", sagte er im Interview mit dem "Standard".

Insgesamt wünscht sich Dornauer eine Kurskorrektur seiner Partei: "Wir müssen vernünftige Politik für vernünftige Menschen machen. Fortschritt sichern, aber die Menschen dabei mitnehmen." Das habe die SPÖ in den vergangenen zwei Dekaden partiell verabsäumt "und zu viel Abgehobenheit an den Tag gelegt", so Dornauer: "Da könnte ich jetzt mit der Gendersternchendebatte beginnen ... Und für all das sind in der Partei aktuell sehr laute Stimmen mitverantwortlich."